Dieser RuMaS Trading-Tipp vom 13. Aprilhat bisher bis zu 10,68 Prozent Aktiengewinn gebracht. Der Kurs notiert zum Handelsende am Freitag auf Xetra über der 200-Tage-Linie, aus charttechnischer Sicht ist jetzt ein Anstieg bis auf 16,00 Euro machbar. In unserer Stellungnahme an die Abonnenten hatten wir damals geschrieben: "Wenn fast nichts mehr geht, gehen Immobilien. Bei Immobilien ist es das Betongold, das als Sicherheit die Anleger anzieht. TAG ...

Den vollständigen Artikel lesen ...