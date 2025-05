News von Trading-Treff.de Siemens Energy ist weiter auf dem Weg nach oben. Die Notierungen sind am Freitag insgesamt um annähernd 7 % nach oben gelaufen. Die Tech-Aktie hat damit ein neues Rekordhoch erreicht. 72,54 € stehen derzeit auf dem Kurstafeln. Die Entwicklung dürfte sich in den kommenden Tagen allerdings etwas schwieriger gestalten, so die Erwartungen einiger Analysten. Die Aktie wird durchaus als teuer empfunden. Mit den neuen Kursen ist ...

