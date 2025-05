Unterföhring (ots) -- Barny Mills: "Mit 'My Matchday' setzen wir einen neuen Standard in der Art und Weise, wie Fans die Bundesliga erleben können"- Mehr live am Samstagnachmittag geht nicht: mit "Multiview" alle parallel stattfindenden Einzelspiele in voller Länge in einer Mehrfachbildansicht auf einen Blick live verfolgen- "Match-Alarm": das ausgewählte Einzelspiel live erleben, Benachrichtigungen zu wichtigen Ereignissen in den anderen Stadien erhalten und per Knopfdruck selbst entscheiden, ob man diese anschauen möchte- Alle Live-Spiele der Bundesliga am Samstag um 15:30 Uhr exklusiv in voller Länge bei Sky Sport - mit längeren Einzelspielvorläufen künftig noch besser abgestimmt auf die Fans aller VereineUnterföhring, 4. Mai 2025 - Zum Start der neuen Saison 2025/26 wird Sky Deutschland einmal mehr seinem Ruf als der Innovationstreiber in der Sport-Berichterstattung gerecht. 25 Jahre nach der wegweisenden Erfindung der Original Sky Bundesliga (http://sky.de/bundesliga)-Konferenz schlägt Sky Sport ein neues Kapitel auf und bietet allen Fans ab August das vollkommen neue Bundesliga-Erlebnis rund um die Spiele am Samstag um 15:30 Uhr. Mit dem interaktiven Service "My Matchday" haben sie die Gestaltungsfreiheit über ihren persönlichen Bundesliga-Nachmittag und verpassen kein Tor.Barny Mills, CEO von Sky Deutschland: "Bei Sky haben wir die Kundenbedürfnisse fest im Blick und entwickeln das Fernseherlebnis kontinuierlich weiter. Mit 'My Matchday' und den interaktiven Funktionen setzen wir einen neuen Standard in der Art und Weise, wie Fans die Bundesliga erleben können. Wir investieren gezielt in digitale Innovation, um unsere Rolle als der führende Sport-Anbieter weiter auszubauen."Neu: "My Matchday" - das interaktive Bundesliga-ErlebnisFür alle Fans, die am Samstagnachmittag mehr als ein Einzelspiel in voller Länge sehen wollen, ist "My Matchday" künftig die zentrale Anlaufstelle in Sachen Bundesliga. Hier stehen unter anderem die neuen und interaktiven Live-Funktionen "Match-Alarm" und "Multiview" zur Verfügung. Über die Fernbedienung gelangen die Zuschauer direkt in die Übersicht der verfügbaren Optionen und können so durch ihren Bundesliga-Samstag navigieren.Mehr live geht nicht: "Multiview" mit allen Spielen am Samstagnachmittag auf einen BlickNeu ist ab der kommenden Saison "Multiview". Hier bekommen die Zuschauer die parallel stattfindenden Einzelspiele am Samstag um 15:30 Uhr in einer Mehrfachbildansicht präsentiert und erleben somit jedes Tor live. Egal wie viele Bundesliga-Begegnungen am jeweiligen Spieltag parallel auf dem Programm stehen - hier sehen Fans immer alles auf einen Blick live. Zu hören sein wird auf dem linearen Kanal "Multiview" der Einzelspiel-Kommentar des von Sky Sport redaktionell festgelegten Topspiels des Samstagnachmittags.Für Kunden mit Sky Stream oder einen mit dem Internet verbundenen Sky Q Receiver bietet "Multiview" weitere interaktive Möglichkeiten. So können sie etwa die Tonspur des Einzelspiels in der Mehrfachbildansicht individuell auswählen und per Knopfdruck von dieser direkt in die Vollbildansicht wechseln und auf Wunsch auch wieder zurückkehren.Immer informiert mit "Match-Alarm"Eine weitere Innovation von Sky Sport ist der interaktive "Match-Alarm" - die perfekte Erweiterung der Einzelspiel-Erlebnisses. Hier sind die Fans richtig, die ein ihr ausgewähltes Spiel sehen wollen, aber dennoch immer über das Geschehen auf den anderen Plätzen informiert bleiben möchten. Sie verfolgen ihr Einzelspiel und erhalten währenddessen auf dem Bildschirm Benachrichtigungen über alle wichtigen Ereignisse bei den Parallelspielen. Ob Tor, Elfmeter oder Platzverweis: auf Knopfdruck können sie sich die Szene im Vollbild umgehend anschauen - oder sich dafür entscheiden, bei ihrem Spiel zu bleiben.Diese interaktive Funktion wird zunächst exklusiv für Kunden mit Sky Stream oder einen mit dem Internet verbundenen Sky Q Receiver verfügbar sein.Alle Live-Spiele am Samstagnachmittag in voller Länge exklusiv - noch besser abgestimmt auf die FansWie gewohnt stehen alle Live-Spiele am Samstagnachmittag in voller Länge exklusiv bei Sky Sport zur Verfügung. Hier können die Zuschauer den Fokus über 90 Minuten auf das Spiel ihrer Wahl richten und sich direkt im Anschluss in der Highlight-Show "Alle Spiele, alle Tore" die Highlight-Zusammenfassungen und Analysen aller Parallelspiele anschauen. Dabei wird die Vorberichterstattung noch besser auf die Bedürfnisse und Interessen der Fans aller Vereine eingehen. Wie bisher beginnt Vorberichterstattung aus dem Studio um 14:00 Uhr, künftig schaltet Sky Sport aber bereits ab 15:00 Uhr zu den individuellen Vorläufen auf die Einzelspiele in die Stadien. Fans bekommen somit noch mehr Stimmen und aktuelle Themen rund um das konkrete Spiel ihres Vereins präsentiert.Die Bundesliga und 2. Bundesliga auf Sky Sport - Alles, was du brauchstAb der Saison 2025/26 überträgt Sky Sport 538 der insgesamt 617 Begegnungen der Bundesliga und 2. Bundesliga live in voller Länge, darunter neu alle Freitagabendspiele der Bundesliga, die Sky Sport im Rahmen des "Flutlicht-Freitags" präsentiert, sowie alle Samstagsspiele der Bundesliga, inklusive des "Topspiel der Woche" am Samstag um 18:30 Uhr. Darüber hinaus strahlt Sky Sport an allen drei Tagen des Wochenendes alle Spiele der 2. Bundesliga live, einzeln und in der Konferenz aus. Die Sonntagspartien der Bundesliga zeigt Sky Sport immer sofort nach Abpfiff Re-Live in voller Länge.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream (https://sky.de/stream) und WOW (https://www.wowtv.de) sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Thomas Kuhnert
External Communications / Sports
Tel. +49 (0) 89 9958 6883
thomas.kuhnert@sky.de