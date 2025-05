Unterföhring (ots) -Knackig, saftig und ganz frisch: In der neuen SAT.1- und Joyn-Serie "Ein Hof zum Verlieben" dreht sich alles um den Apfel. Und die Liebe. Und ein Familiengeheimnis. Diana Staehly erbt als Anwältin Laura unerwartet einen Apfelhof in einem malerischen Ort am Bodensee. Das Erbe stellt das Leben der Hamburger Rechtsanwältin komplett auf den Kopf. Wagt sie den Umzug in den Süden - und damit eine Reise in die Vergangenheit ihres verstorbenen Mannes?Am Montag, 5. Mai 2025, starten in Berlin, Brandenburg und am Bodensee die Dreharbeiten für 120 Folgen der neuen täglichen Serie "Ein Hof zum Verlieben". In weiteren Rollen spielen Moritz Otto, Stephan Käfer, Carlotta Truman, Gitta Schweighöfer und Susan Hoecke.Marc Rasmus, SAT.1-Senderchef: "Mit 'Ein Hof zum Verlieben' untermauern wir unsere Fiction-Strategie für Joyn und die SAT.1-Acces-Prime-Time. Dank deutscher Fiction ist der SAT.1-Vorabend so stabil wie lange nicht. Unsere erste Serie 'Die Landarztpraxis' hat uns in der dritten Staffel jüngst die erfolgreichste Woche seit Start beschert. Auf Joyn wächst die Zahl der Zuschauer stetig. Mit 'Ein Hof zum Verlieben' wollen SAT.1 und Joyn diese Erfolgsgeschichte der deutschen Serien weiterschreiben.""Ein Hof zum Verlieben" wird produziert von Pyjama Pictures (Produzenten: Carsten Kelber, Frank Buchs und Rudolf Jehner) im Auftrag von SAT.1. Die Serie ist gefördert vom Medienboard Berlin-Brandenburg.Pressekontakt:Katrin DietzContent Communicationsphone: +49 89 9507 1186email: katrin.dietz@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 89 9507 1191email: Clarissa.Schreiner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6025372