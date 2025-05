© Foto: Bild von Tyler Clemmensen auf Pixabay

Der Sportwagenbauer aus Zuffenhausen ist ins Stolpern geraten sind, das zumindest lässt der aktuelle Kursverlauf erahnen. Wir schauen jetzt mal genauer hin: Wie steht Porsche gerade da? Die ersten Quartalszahlen in 2025 bringen sowohl gute als auch schlechte Nachrichten. Nachfolgend erklären wir leicht verständlich für Sie, was im Unternehmen passiert, wie die Aktie technisch dasteht und was das für Sie als Anleger bedeuten könnte. Wir zeigen Ihnen die wichtigsten Fakten, erklären den Chart und versuchen für Sie daraus eine mögliche Entwicklung für die Aktie von Porsche abzulesen.

Porsche heute: Starke Marke aber spürbarer Gegenwind

Porsche steht für perfekte Ingenieurskunst und pure Fahrfreude. Doch im ersten Quartal 2025 wehte ein rauer Wind durchs Porsche-Werk: Der Umsatz ist um 1,7 Prozent auf 8,86 Milliarden Euro gesunken, das operative Ergebnis fiel gar um 40,6 Prozent auf 760 Millionen Euro. Die Marge schrumpfte von 14,2 auf 8,6 Prozent. Besonders der wichtige chinesische Markt hinkt hinterher, was das Management zu einer Absenkung des Jahresausblicks zwang. Trotz dieser Rückschläge bleibt Porsche mit einem breiten Modell-Portfolio und einem klaren Fokus auf E-Mobilität gut aufgestellt. Doch kurzfristig bremst der Absatzrückgang spürbar die sonst so souveräne Performance.

Charttechnik: Auf der Suche nach Halt

Die Porsche-Aktie notiert aktuell bei rund 44,70 Euro und liegt damit deutlich unter der 200er und auch der 50er Tage-Linie. Diese verlaufen ungefähr bei 61 bzw. bei 51 Euro. Damit ist ganz klar, dass der Abwärtstrend sowohl mittel, als auch langfristig intakt ist. Das jüngst markierte sowohl 52-Wochen-Tief bei 40,52 Euro, als aber auch Mehrjahrestief deutet auf weiteres Abwärtspotential hin, falls kein zügiger Sprung über die gleitenden Durchschnitte gelingt. Dass dies derzeit äußerst unwahrscheinlich ist, steht sicherlich für die meisten außer Frage. Anleger sollten also genau beobachten, ob sich hier ein Boden formt oder ob weitere Kursverluste drohen. Der RSI jedenfalls liegt jedenfalls liegt mit einem Wert um die 30 knapp an der Grenze zur Überverkauftzone. Jedoch ist ein Rückgang unter die 30 in einem starken Abwärtstrend oftmals eine Bestätigung und führt sogar zu einer Beschleunigung des abwärtsgerichteten Momentums.

Fundament und News: Fundament bleibt solide

Hinter der Marke Porsche stehen ansonsten aber recht robuste Bilanzen und ein erwarteter Gewinn je Aktie von 2,44 Euro für das Gesamtjahr 2025. Die Dividende für 2024 betrug 2,31 Euro, für 2025 soll sie gleich bei 2,31 Euro bleiben. Der faire Wert je Porsche-Papier wird von Analysten im Schnitt bei knapp 53 Euro gesehen. Kürzlich senkte Berenberg das Kursziel auf 48 Euro und beließ die Empfehlung auf "Hold". Die anhaltenden Handelskonflikte und Zölle hemmen das E-Auto-Geschäft. Gleichzeitig bleiben die Aussichten für die lukrativen Sportwagenmodelle intakt, was langfristig vielversprechend ist.

Was tun?

Angesichts der Zahlen und Chart-Signale fällt die Bilanz, kaum überraschend, gemischt aus. Die starke Marke, solide Fundamentaldaten und möglicherweise attraktive künftige Gewinne stehen klaren kurzfristigen Belastungen gegenüber: rückläufige Margen, Abwärtstrends in der Charttechnik und ein unruhiger chinesischer Markt. Wer auf mittlere bis lange Sicht investieren möchte und auch eine höhere Volatilität aushält, findet bei Kursen um 44 Euro eventuell eine interessante Einstiegschance. Dennoch sollte nicht vergessen werden, dass Kurse unter dem Tief bei 40,52 Euro weiter nachgebende Kurse erwarten lassen. Kurzfristig könnte der übergeordnete Abwärtstrend weiter Druck auf den Kurs ausüben. Unsere Tradingidee ist daher eher auch ein "Hold", wie bei Berenberg. Man muss nicht unbedingt etwas machen in Porsche und wenn dann nur mit einem geeigneten Stopp. Rauscht es unter die 40,52 Euro, dann dürfte als nächster Halt die Zone im Bereich 30-35 Euro stehen. Geht es vom aktuell Niveau aber weiter nach oben, so wäre dies nur eine Bärenmarktrally in der Porsche Aktie mit einem Potenzial in Richtung 50-55 Euro.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

