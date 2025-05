Augsburg - Holstein Kiel hat am 32. Spieltag der Fußball-Bundesliga beim FC Augsburg einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf errungen.Die Kieler setzten sich mit 3:1 durch und zeigten sich dabei äußerst effizient. Bereits in der ersten Halbzeit gingen die Gäste durch einen umstrittenen Elfmeter von ShÅ«to Machino in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Alexander Bernhardsson auf 2:0, nachdem er einen Abpraller per Kopf verwertete.In der zweiten Halbzeit sorgte Bernhardsson mit seinem zweiten Treffer für die Vorentscheidung. Die Augsburger kamen zwar noch zum Anschlusstreffer, für Punkte kam der jedoch zu spät.Mit diesem Sieg verkürzt Holstein Kiel den Abstand auf den Relegationsplatz und schöpft neue Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt. Der FC Augsburg hingegen verpasste die Chance auf Europa.