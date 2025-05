Berlin - Matthias Miersch soll offenbar neuer Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion werden. Die drei Strömungen innerhalb der Fraktion hätten sich auf die Personalie verständigt, berichtet das Nachrichtenmagazin Politico am Sonntag unter Berufung auf Fraktionskreise.Miersch gehört dem linken Parteiflügel an. Für den Posten des Ersten Parlamentarischen Geschäftsführers soll der konservative Seeheimer Kreis das Vorschlagsrecht erhalten. Bisher bekleidet Miersch das Amt das SPD-Generalsekretärs. Parteichef Lars Klingbeil führt aktuell die Bundestagsfraktion der Sozialdemokraten an, soll in der kommenden schwarz-roten Bundesregierung aber auch Finanzminister werden.