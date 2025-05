News von Trading-Treff.de Erbärmlich ist die Situation für Super Micro Computer. Das Unternehmen konnte zwar am Freitag einen Gewinn in Höhe von 2,99 % für sich verbuchen. Dennoch blieb der Aktienkurs mit 33,71 $ sehr schwach. Die Notierungen sind damit auch im Euro-Raum extrem unter die wichtigen Marken geraten. Hier werden in etwa 29,60 Euro verbucht, je nach Börsenplatz. Innerhalb der vergangenen fünf Tage hat das Unternehmen 7,5 % verloren. Die ...

