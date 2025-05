News von Trading-Treff.de Die Siemens Energy stellt sich für die neue Woche ausgesprochen stark präpariert vor. Mit einem Gewinn in Höhe von 7,49 %, konnte sich die Aktie von SE am vergangenen Freitag im Schlussspurt einer ohnehin guten Woche auf 72,60 € nach oben schieben. Das entspricht einen neuen Rekordhoch, mit dem in den vergangenen Tagen und Wochen wohl nur noch die Wenigsten in dieser Stärke gerechnet hätten. Denn: oberhalb von 70 € hatte ...

