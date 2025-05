Berlin - Der scheidende Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will sich auch in Zukunft zur Gesundheitspolitik äußern. "Ich werde weiter gesundheitliche Themen verfolgen und mich generell natürlich zu gesundheitspolitischen Fragen äußern", sagte Lauterbach dem Nachrichtenmagazin Politico.Lauterbach sagte, er werde aber nicht Mitglied des Gesundheitsausschusses sein. Die Bandbreite der Themen in der Gesundheitspolitik sei allerdings groß. "Es gibt immer etwas zu kommentieren, es gibt immer etwas zu kommunizieren", sagte Lauterbach.Er habe sich vorgenommen, "die neue Ministerin" nicht zu kritisieren: "Das gehört sich nicht für einen Amtsvorgänger." Gesundheitsminister zu sein, sei sein "Traumjob" gewesen, so Lauterbach. Die Ampel sei "in vielerlei Hinsicht" besser gewesen als ihr Ruf.