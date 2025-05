In dem Jahr 2024 wurde Peru laut des spanischen Wirtschaftsministeriums zu dem drittgrößten Obst- und Gemüselieferanten Spaniens und überholte damit die USA. Nur Marokko und Frankreich waren größer, so berichtet Fructidor.com. Bildquelle: Pixabay Das Wachstum setzte sich im Januar 2025 mit Exporten in Höhe von 52,12 Millionen EUR fort. Trauben machten fast...

