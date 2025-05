Zucchetti ist ein vielseitig einsetzbares Gemüse. Es kommt in verschiedenen Farben und wird in der Schweiz hauptsächlich im Freiland angebaut. Saison hat die Zucchetti von Mai bis Oktober, berichtet der Landwirtschaftliche Informationsdienst (LID). Bildquelle: Pixabay Anbau in der Schweiz Trotz des zögerlichen Startes des Kürbisgewächses ist es heute auf...

Den vollständigen Artikel lesen ...