In den letzten zehn Jahren wechselten sich beide Länder hinsichtlich der Paprikaexporteinnahmen an der Spitze ab. Der Menge nach machen die beiden Länder zusammen die Hälfte der weltweiten Exporte aus, berichtet Hortoinfo. Bildquelle: Pixabay In dem Jahr 2024 hat Spanien den ersten Platz hinsichtlich des Wertes der weltweiten Paprikaexporte an Mexiko abgegeben, eine Position,...

Den vollständigen Artikel lesen ...