Die zehnte Ausgabe des Internationalen Kongresses für Beeren, die von Freshuelva organisiert wird, findet am 18. und 19. Juni 2025, in dem Kolumbus-Haus (Casa Colón) in Huelva, Spanien, statt. Der spanische Verband der Beerenerzeuger und -exporteure (Freshuelva) organisiert zum zehnten Mal die wichtigste internationale Veranstaltung zu dem Thema Beeren mit mehr als 1.700 Delegierten,...

