NZD/USD gewinnt weiter an Fahrt, während der US-Dollar an Boden verliert, wobei die Händler die laufenden Entwicklungen im US-chinesischen Handel genau im Auge behalten.Präsident Trump äußerte sich zu Zöllen und weckte Bedenken bei US-Unternehmen, die eine Rückverlagerung der Produktion aus China in Betracht ziehen.Ein möglicher Anstieg der Arbeitslosenquote ...

Den vollständigen Artikel lesen ...