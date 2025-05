News von Trading-Treff.de BioNTech wird inzwischen an den Märkten wieder deutlich stärker gehandelt. Die Aktie konnte sich am Freitag um 1,3 % nach oben bewegen. Insgesamt schafft der Mainzer Pharma-Hersteller damit ein Plus in Höhe von 5 % innerhalb von fünf Tagen. Damit hat die Aktie immerhin wieder das Kursniveau von 93 € erreicht. Zur Erinnerung: Noch vor Wochen schien der Wert auf 80 € oder niedriger fallen zu können. Damit rückt auch die Marke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...