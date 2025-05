DJ Shell prüft Übernahme von BP - Agentur

DOW JONES--Shell Plc prüft laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg gemeinsam mit Beratern eine mögliche Übernahme des Konkurrenten BP Plc, wartet jedoch einen weiteren Rückgang der Aktien- und Ölpreise ab, bevor eine Entscheidung über ein Angebot getroffen wird. Der Ölkonzern habe in den vergangenen Wochen mit seinen Beratern intensiver die Durchführbarkeit und den Nutzen einer BP-Übernahme erörtert, berichtet Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Jede endgültige Entscheidung werde wahrscheinlich davon abhängen, ob die BP-Aktie weiter falle, so die Personen.

Die Überlegungen befinden sich in einem frühen Stadium, und Shell könnte sich dafür entscheiden, sich auf Aktienrückkäufe und kleinere Akquisitionen zu konzentrieren, anstatt auf eine Mega-Fusion, hieß es. Auch andere große Energieunternehmen hätten analysiert, ob sie ein Angebot für BP abgeben wollten, so die Personen. Shell könnte auch abwarten, bis BP sich meldet oder ein anderer Interessent einen ersten Schritt unternimmt, so Bloomberg weiter. Die derzeitigen Arbeiten könnten helfen, sich auf ein solches Szenario vorzubereiten.

Shell will eigenen Wert steigern

"Wie wir schon oft gesagt haben, konzentrieren wir uns stark darauf, den Wert von Shell zu steigern, indem wir uns weiterhin auf Leistung, Disziplin und Vereinfachung konzentrieren", schrieb ein Sprecher von Shell in einer E-Mail an Bloomberg. Ein Vertreter von BP lehnte gegenüber der Agentur eine Stellungnahme ab.

Die Aktien von BP haben in den vergangenen zwölf Monaten bereits fast ein Drittel ihres Wertes verloren, weil ein Sanierungsplan bei den Investoren keinen Anklang gefunden hat und die Ölpreise gefallen sind. Die Shell-Aktie ist im Londoner Handel in den vergangenen zwölf Monaten um etwa 13 Prozent auf einen Marktwert von 149 Milliarden Pfund gefallen. Das ist mehr als das Doppelte der Marktkapitalisierung von BP in Höhe von 56 Milliarden Pfund.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 05, 2025 01:13 ET (05:13 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.