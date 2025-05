Die Indische Rupie gewinnt in der frühen europäischen Sitzung am Montag an Stärke. Potenzielle Handelsabkommen zwischen den USA und Indien sowie sinkende Ölpreise unterstützen die INR, aber grenzüberschreitende Spannungen könnten ihr Aufwärtspotenzial begrenzen. Händler warten auf den US ISM EMI für den Dienstleistungssektor für April, der später am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...