Zürich - Der US-Dollar hat über das Wochenende einen Teil seiner Gewinne vom Schluss der Vorwoche wieder abgegeben und tendiert sowohl zum Euro als auch zum Franken schwächer. Aktuell wird das Euro/Dollar-Paar zu 1,1345 gehandelt nach 1,1301 am Freitagabend. Derweil kostet der Dollar am frühen Morgen 0,8232 nach 0,8270 Franken zum Vorwochenschluss. Das Euro/Franken-Paar tritt dagegen bei Kursen von 0,9341 mehr oder weniger auf der Stelle. Am Freitag ...

