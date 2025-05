Hong Kong - Die Ölpreise sind am Montag erneut um mehr als 3 Prozent gefallen, nachdem die Opec+ eine beschleunigte Produktionsausweitung für Juni angekündigt hat - zu einem Zeitpunkt, an dem die Preise bereits niedrig waren. Am frühen Montagmorgen wurde Öl deutlich günstiger: Ein Fass US-Öl kostete rund 56 Dollar - fast 4 Prozent weniger als zuvor. Auch der Preis für Nordseeöl sank um etwa 3,5 Prozent auf gut 59 Dollar pro Fass. Am Samstag hatten ...

