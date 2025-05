© Foto: Kin Cheung - AP

Nachdem BP in den vergangenen zwölf Monaten massiv an Wert verloren hat, prüft Shell nun eine Übernahme. Kommt es zum größten Öl-Deal des Jahrzehnts?Der britisch-niederländische Energieriese Shell prüft laut einem Bloomberg-Bericht eine mögliche Übernahme des Konkurrenten BP. Hintergrund sind sinkende Ölpreise, ein anhaltender Wertverlust der BP-Aktie und zunehmende Herausforderungen im globalen Energiemarkt. Shells stille Strategie: Abwarten und vorbereiten Dem Bericht zufolge befindet sich Shell in ersten Gesprächen mit Beratern, um die finanzielle und strategische Machbarkeit einer Fusion mit BP auszuloten. Dabei handelt es sich um Vorüberlegungen, ein formelles Angebot wurde bislang …