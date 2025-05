Rom - Man könnte es kaum schöner erfinden: Wenn im Vatikan ein neuer Papst gewählt wird, zieht das viel mehr Menschen in den Bann als die 1,4 Milliarden Katholiken. Rund um die Welt fasziniert das Konklave auch Leute, die ansonsten mit der katholischen Kirche nicht viel anzufangen wissen. Die Versammlung der Kardinäle in der Sixtinischen Kapelle ist bis heute ein sehr geheimnisvolles Ritual. An diesem Mittwoch nun ist es wieder so weit: 133 Männer ...

