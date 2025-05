Die Masterflex SE treibt ihre internationale Wachstumsstrategie mit Nachdruck voran und setzt dabei gezielt auf die boomende Luftfahrtindustrie: In der marokkanischen Freihandelszone MIDPARC bei Casablanca entsteht bis 2026 ein neues Werk zur Herstellung von Spezialschläuchen und Luftfahrtkomponenten. Das Investitionsvolumen beträgt rund drei Millionen Euro. CEO Dr. Andreas Bastin bringt das Ziel auf den Punkt:"Wir wollen unseren Umsatz in der Luftfahrtsparte in den kommenden Jahren verdoppeln." Neuer Standort, neue Chancen: Casablanca als strategisches Sprungbrett Mit dem neuen Werk in Marokko ...

