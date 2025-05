DJ PTA-Adhoc: Erste Group Bank AG: Die Erste Group investiert in die Wachstumsregion CEE, erwirbt 49% an der Santander Bank Polska und 50% an Santander TFI

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Wien (pta000/05.05.2025/08:30 UTC+2)

Die Erste Group investiert in die Wachstumsregion Zentral- und Osteuropa und erwirbt 49% an der Santander Bank Polska sowie 50% an Santander TFI

Sofortige, signifikante Verbesserung des Wachstums- und Gewinnprofils

Die Erste Group wird zur Nr. 3 Bank in Polen. Die Erste Group baut ihre Präsenz in Zentral- und Osteuropa aus und wird dank des Erwerbs eines beherrschenden Anteils von 49% (Vollkonsolidierung) an der Santander Bank Polska für PLN 584 bar je Aktie (ca. EUR 6,8 Mrd) zur drittgrößten Bank in Polen. Die Kaufvereinbarung mit Banco Santander SA umfasst auch den Erwerb eines 50%-Anteils am Vermögensverwalter Santander TFI für EUR 0,2 Mrd in bar. Im Gegenzug erwirbt die Banco Santander SA vor Abschluss des Kaufs durch die Erste Group einen 60%-Anteil an der Santander Consumer Bank von der Santander Bank Polska. Eine Verkäuferhaftung für den Großteil möglicher SFR-Vorsorgen - beschränkt auf den Anteil der Erste Group - die über die im Geschäftsplan erwarteten SFR-Vorsorgen hinausgehen, ist ebenfalls Teil der Kaufvereinbarung.

Konsistente Strategie. Mit dieser Transaktion erweitert die Erste Group ihre Präsenz in den wachstumsstärksten und profitabelsten Bankenmärkten Europas signifikant; in den Bankenmärkten Zentral- und Osteuropas, die auch noch über die nächsten Jahrzehnte über starke Wachstumsperspektiven verfügen. Weiters verfügt die Erste Group mit diesem Schritt sofort bei Markteintritt über eine bedeutende Marktposition. Ganz im Einklang mit ihrer Strategie in allen Märkten, in denen sie tätig ist, eine starke Marktposition innezuhaben. Polen ist ein Land mit einer langen wirtschaftlichen Erfolgsgeschichte; der polnische Bankenmarkt befindet sich dementsprechend auf einem langfristigen Wachstumspfad.

100%-ige Eigenfinanzierung. Die Erste Group wird die Transaktion ausschließlich aus Eigenmitteln finanzieren; unterstützt durch: die Streichung des am 28. Februar 2025 bekanntgegeben geplanten Aktienrückkaufprogramms im Volumen von EUR 700 Mio; die temporäre Reduktion der Dividenden-Ausschüttungsquote auf maximal 10% für das Geschäftsjahr 2025; und die Umsetzung diverser Bilanz-Optimierungsmaßnahmen. Bei Abschluss der Transaktion, der um das Jahresende 2025, vorbehaltlich der Erfüllung der Closing-Bedingungen, erwartet wird, sollte die harte Kernkapital (CET1)-Quote bei > 13,5% liegen. Für das Jahr 2026 wird erwartet, dass diese 14,25% (neue Zielquote für 2026) übersteigt. Die Dividende für das Geschäftsjahr 2024 im Ausmaß von EUR 3 pro Aktie, zahlbar am 28. Mai 2025, bleibt unverändert (vorbehaltlich Zustimmung durch die Hauptversammlung). Es ist das Ziel der Erste Group mit dem Geschäftsjahr 2026 zur ursprünglichen Dividenden-Ausschüttungsquote von 40-50% zurückzukehren.

Überzeugende Finanz-Kennzahlen. Mit Abschluss dieser Transaktion wird sich das Gewinnprofil, und somit die Ausschüttungsfähigkeit der Erste Group signifikant verbessern. Der Gewinn je Aktie sollte sich im Jahr 2026 um mehr als 20% erhöhen (verglichen mit der aktuellen Markterwartung für 2026 von EUR 7,1 je Aktie). Die Eigenkapitalverzinsung (ROE) und die um immaterielle Vermögenswerte bereinigte Eigenkapitalverzinsung (ROTE) wird für 2026 bei 16% bzw. 19% erwartet. Die Kapitalrendite (ROI) sollte im Jahr 1 (2026) bei ungefähr 11% liegen und somit mit der Verzinsung auf alternative Kapitalverwendungen ungefähr vergleichbar sein.

Willkommen Santander Bank Polska! Die Erste Group heißt die Mitarbeiter und Kunden der Santander Bank Polska in der zentraleuropäischen Erste-Familie herzlich willkommen!

Eine Investorenpräsentation mit den Details zur Transaktion ist auf der Erste Group IR Webseite verfügbar: Investor Relations | Erste Group Bank AG

Die Aktie der Erste Group (ISIN AT0000652011) notiert an folgenden Börsen: Wien, Prag, Bukarest.

Die Emissionen der Erste Group Bank AG sind an folgenden geregelten Märkten zugelassen: Wien, Luxemburg, Budapest, Bukarest, Stuttgart. Die dem Emissionsvolumen nach fünf größten börsennotierten Emissionen der Erste Group Bank AG tragen folgende ISINs: AT0000A324F5, AT0000A33MP9, AT0000A39GD4, AT0000A3BOX2, XS1750974658.

