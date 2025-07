Dr. Dennis Riedl: Wo Sie jetzt investieren sollten: Die besten Märkte 2025

Anzeige / Werbung



Während andere Märkte schwächeln, liefern diese Länder beeindruckende Renditen. Wo lohnt sich der Einstieg? Die Gewinner und Verlierer 2025: Ein Blick auf die Rangliste In diesem Jahr führt Polen die Rangliste der besten Märkte an. Der Warschauer Aktienindex WIG hat über 30 % zugelegt - ein beeindruckender Wert, der den Dow Jones deutlich outperformt. Direkt dahinter folgt Griechenland, ein Land, das sich von seiner jahrelangen Wirtschaftskrise erholt hat und nun mit einer sinkenden Arbeitslosenquote und einem stabilen Aktienmarkt glänzt. Auf der anderen Seite finden wir Thailand am Ende der Liste. Politische Unsicherheiten und wirtschaftliche Herausforderungen haben den Markt stark belastet. Auch Dänemark, obwohl Teil des kapitalreichen Europas, konnte 2025 nicht überzeugen. Warum Polen und Griechenland jetzt spannend sind Polen beeindruckt nicht nur mit seiner Marktleistung, sondern auch mit seiner wirtschaftlichen Dynamik. Unternehmen wie die Santander Bank, eine Tochter der spanischen Banco Santander, bieten interessante Einstiegsmöglichkeiten. Die Aktie zeigt sowohl technisch als auch fundamental eine vielversprechende Entwicklung, mit einem günstigen KGV von 9. Griechenland, einst als Krisenland verschrien, hat sich ebenfalls stark verbessert. Die sinkende Arbeitslosenquote und die wirtschaftliche Stabilität machen den griechischen Aktienmarkt zu einer attraktiven Option für Anleger. Langfristige Strategie oder kurzfristige Chancen? Die Frage, die sich stellt: Sollten Sie langfristig in diese Märkte investieren oder auf kurzfristige Gewinne setzen? Die Daten zeigen, dass Indizes, die im ersten Halbjahr outperformen, oft auch im zweiten Halbjahr gut abschneiden. Für Polen, das den Dow Jones um über 20 % geschlagen hat, könnte dies weitere 2 % Rendite bedeuten. Eine kleine Streuung Ihres Kapitals in diese Märkte könnte ein cleverer Ansatz sein, um von der aktuellen Dynamik zu profitieren. Wie Sie jetzt handeln sollten ETFs auf den polnischen oder griechischen Index bieten eine einfache Möglichkeit, in diese Märkte zu investieren. Gleichzeitig können Sie gezielt Einzelwerte wie die Santander Bank ins Auge fassen, um von spezifischen Chancen zu profitieren. Wichtig ist jedoch, nicht alles auf eine Karte zu setzen - eine breite Diversifikation bleibt das A und O. Mein Tipp: Mein Kollege, der Telegram Trader, hat auch einen spannenden Trade für Sie ausgearbeitet. Alle Infos inklusive WKNs können Sie sich kostenlos hier herunterladen. Übrigens: Meine Strategien handelt man am besten beim Testsieger: SMARTBROKER+

