EUR/JPY fällt am Montag in der frühen europäischen Sitzung auf etwa 163,50. Die Unsicherheit rund um Trumps Zölle stützt sichere Häfen wie den JPY. Die Inflation in der Eurozone steigt im April stark an. Das EUR/JPY-Paar setzt den Rückgang auf etwa 163,50 während der frühen europäischen Sitzung am Montag fort. Der japanische Yen (JPY) legt gegenüber ...

