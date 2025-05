Vancouver, British Columbia - 5. Mai 2025 / IRW-Press / Argo Living Soils Corp. (CSE: ARGO) (OTCQB: ARLSF) (FWB: 94Y0) ("Argo" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Graphene Leaders Canada (GLC) Inc., einem in Alberta ansässigen führenden Unternehmen für hochwertige Dispersionen von Graphen- und Kohlenstoff-Nanomaterialien, eine Forschungs- und Entwicklungs-(F&E)-Vereinbarung abgeschlossen hat, um einen Zusatz aus Graphen-Nanoplättchen (GNP) für Transportbeton zu entwickeln. Diese Zusammenarbeit, die im Rahmen eines Vorschlags für ein Phase-1-Projekt formalisiert wurde, stellt einen bedeutenden Schritt in der Expansion von Argo in den Markt für umweltfreundlichen Beton durch seine Tochtergesellschaft Argo Green Concrete Solutions Inc. dar, die die Bio-Graphen-Technologie zur Herstellung stärkerer, nachhaltigerer Betonprodukte nutzt.

Der nordamerikanische Transportbetonmarkt wurde im Jahr 2024 auf rund 250 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2030 mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,5 % pro Jahr wachsen, angetrieben durch Infrastrukturausbau und die steigende Nachfrage nach nachhaltigen Baumaterialien. Die Initiative von Argo steht im Einklang mit diesem Trend und nimmt umweltfreundliche Lösungen ins Visier, die den sich entwickelnden Bedürfnissen der Bauindustrie entsprechen.

Die Herstellung von Beton ist eine der größten industriellen Quellen globaler CO2-Emissionen und ist für etwa 8 % der weltweiten Gesamtemissionen verantwortlich. Neue Forschungsergebnisse und wissenschaftliche Studien deuten darauf hin, dass die Einbindung von Graphen in Beton transformative Vorteile bieten kann, darunter:

Erhöhte Festigkeit: Graphen kann die Druck- und Zugfestigkeit von Beton um bis zu 30 % erhöhen, was Strukturen mit größerer Dauerhaftigkeit, aber weniger Material ermöglicht.

Verbesserte Dauerhaftigkeit: Mit Graphen angereicherter Beton ist widerstandsfähiger gegen Risse, eindringendes Wasser und Frost-Tau-Zyklen, womit die Lebensdauer von Infrastruktur verlängert wird.

Geringere CO2-Bilanz: Durch die Verbesserung der Festigkeit können Graphen-Zusatzstoffe den Zementbedarf verringern, was zu einer Senkung der CO2-Emissionen um bis zu 20 % führen kann.

Wassereffizienz: Graphen kann den Wasserbedarf beim Mischen von Beton reduzieren und ermöglicht so Ressourcen- und Energieeinsparungen.

Scott Smale, Direktor von Argo Living Soils Corp., der über 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung nachhaltiger Technologien vorweisen kann, erklärt: "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Graphene Leaders Canada, um den Weg für Graphen-Beton-Lösungen zu bereiten. Diese Vereinbarung ist ein entscheidender Schritt zur Revolution des Bauwesens mit umweltfreundlicheren, stärkeren Materialien. Wir gehen davon aus, dass wir innerhalb von drei Monaten eine Machbarkeitsstudie durchführen werden, um das kommerzielle Potenzial dieser Technologie zu bewerten."

Bedingungen der F&E-Vereinbarung

Im Rahmen der Phase-1-F&E-Vereinbarung wird Argo GLC Mittel in Höhe von 100.000 CDN für ein Projekt bereitstellen, um erste GNP-Formulierungen für Transportbeton zu entwickeln, herzustellen und zu erproben. Der Schwerpunkt liegt dabei insbesondere auf der Bewertung von Verbesserungen der Dauerhaftigkeit durch ein unabhängiges Materialtestlabor. Ziel des Projekts, das im Mai 2025 anlaufen soll, ist es, eine Proof-of-Concept-Formulierung zu entwickeln, die die wichtigsten Leistungseigenschaften von Beton verbessert. Beide Parteien haben sich verpflichtet, ihr jeweiliges Fachwissen - die fortschrittlichen Graphen-Lösungen und Produktionskapazitäten von GLC und Argos nachhaltige Technologieinnovationen - einzubringen, um die Projektziele zu erreichen, wobei die Ergebnisse für künftige Entwicklungsphasen maßgeblich sein werden.

Über Argo Living Soils Corp.

Argo Living Soils Corp. wurde 2018 gegründet und ist auf die Entwicklung von organischen Produkten wie etwa Biokohle, Bodenverbesserungsmittel, Biodünger und jetzt auch grüne Beton-Lösungen spezialisiert. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, einen Beitrag zur Verringerung der globalen CO2-Emissionen durch nachhaltige landwirtschaftliche und industrielle Innovationen zu leisten und in diesem Zuge eine renommierte Marke für umweltfreundliche Produkte zu schaffen.

Über Graphene Leaders Canada (GLC) Inc.

GLC ist ein führendes Unternehmen für hochwertige Graphen- und Kohlenstoff-Nanomaterialien mit Sitz in Edmonton (Alberta), dessen Hauptaugenmerk auf industrielle Anwendungen wie Beton, Beschichtungen und Wasseraufbereitung gerichtet ist. GLC hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch fortschrittliche Nanomaterialtechnologien eine bessere Produktleistung zu erzielen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Robert Intile, CEO

Argo Living Soils Corp.

E-Mail: robertcintile@gmail.com

Tel: 604-763-4017

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze dar. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem die Schaffung einer etablierten Marke für biologische und/oder umweltfreundliche Produkte durch Argo. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "werden" "werden haben", "beabsichtigen", "Pläne", "Ziele", "Potenzial" bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder durch Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen "werden", identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und auf den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Meinungen und Schätzungen, die bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen, auf die hier Bezug genommen wird, nicht aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

