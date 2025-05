Schon in der letzten Woche verzeichnete die Rüstungsaktie von Rheinmetall einen neuen Rekord und profitiert weiter von dem Superzyklus in der Verteidigungsbranche. Fallen jetzt die nächsten Rekorde? Was für ein Wochenabschluss! Am letzten Freitag konnte die Rüstungsaktie von Rheinmetall wieder einen neuen Rekord verzeichnen. Bis zum Handelsende legte das Papier um über fünf Prozent auf 1576 Euro zu. Das neue Allzeithoch muss aber nicht das letzte ...

