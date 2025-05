News von Trading-Treff.de Für die Rheinmetall geht es weiter aufwärts. Die Notierungen sind in den ersten Stunden am Montag schon wieder geklettert. Der Kurs schob sich um 0,89 % aufwärts und ist bei 1.596 Euro angekommen. Mit anderen Worten: Die Aktie hat ein neues Intraday-Allzeithoch erreicht. Und es scheint damit zu enden, dass der Kurs am Ende des Tages ein Allzeithoch sichern kann. Damit haben sicherlich die wenigsten Investoren und Analysten ...

