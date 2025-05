News von Trading-Treff.de Für die Aktie von Nvidia sieht es nach einem stark Spurt in der vergangenen Woche jetzt wieder nach massiven Kursgewinnen aus. Die Notierungen sind nach dem Plus von 5,4 % am Freitag auf 101,32 € gelandet. Damit hat die Aktie in einer Woche immerhin ein kleines Plus erwirtschaftet. Der Start in den Montag scheint mit dem Minus von -0,8 % leicht missglückt, jedoch hält die Aktie sich weiterhin auf Kursen von mehr als 100 ...

