EUR/USD bewegt sich höher in Richtung 1,1340, während der US-Dollar Verkaufsdruck ausgesetzt ist, im Vorfeld des geldpolitischen Treffens der Fed am 6.-7. Mai.US-Präsident Trump sagte, er sei zuversichtlich, diese Woche Handelsabkommen abzuschließen.Die EZB wird voraussichtlich weiterhin die Zinssätze senken, trotz des Anstiegs der Inflation in der ...

