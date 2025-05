Mit Julius Möhrstedt übernimmt der Sohn des Unternehmensgründers den Vorstandsvorsitz bei IBC Solar. Er tritt die Nachfolge von Dirk Haft an. Bei der IBC Solar tritt Julius Möhrstedt per 1. Oktober 2025 die Nachfolge von Vorstandschef Dirk Haft an, der in den Aufsichtsrat wechseln wird. Das teilte das PV-Unternehmen mit. Er ist der Sohn des Unternehmensgründers Udo Möhrstedt und bisher verantwortlich für den Vertrieb in Zentraleuropa. Dirk Haft führe das Unternehmen seit Januar 2024 und war bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...