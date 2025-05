Tesla bietet in Deutschland neue günstigere Finanzierungen für die überarbeiteten Volumenmodelle Model Y und Model 3 an. Im Leasing ist das Model Y Juniper dadurch ab 499 Euro und das Model 3 Highland ab 429 Euro pro Monat verfügbar. Allerdings gilt das Angebot nur zeitlich befristet. Tesla Deutschland schraubt sowohl beim Leasing als auch bei der Finanzierung an seinen Angeboten, um den schwächelnden Absatz seiner E-Autos wieder anzukurbeln. So ...

