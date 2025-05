Köln - Fußball-Zweitligist 1. FC Köln hat Cheftrainer Gerhard Struber und Geschäftsführer Sport Christian Keller mit sofortiger Wirkung entlassen. Neuer Cheftrainer wird Friedhelm Funkel, teilte der Verein am Montag mit.Funkel soll allerdings nur für die letzten beiden Saisonspiele an der Seitenlinie stehen. Thomas Kessler übernimmt derweil als Sportdirektor die sportliche Leitung."Angesichts der noch immer großen Chance auf den direkten Wiederaufstieg müssen wir alles daransetzen, diese Chance auch zu nutzen", begründete Präsident Werner Wolf den Schritt. "Wir können uns nicht auf die Ergebnisse der Konkurrenz verlassen. Das Team muss sich für die letzten beiden Spiele auf die eigene Stärke besinnen." Dafür brauche es jetzt neue Impulse.Der FC steht aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz und hat nur noch drei Punkte Vorsprung auf Rang 4. Am Samstag waren die Domstädter beim Schlusslicht Jahn Regensburg nicht über ein 1:1 hinausgekommen.