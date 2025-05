NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Kion von 51 auf 49 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach Quartalszahlen, die seine positive Sicht auf den Logistikdienstleister untermauerten, habe er seine Einschätzung überarbeitet, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einem am Montag vorliegenden Rückblick. Das neue Ziel für die Aktie begründete er damit, dass der Rückenwind durch höhere Schätzungen für 2025 sowie der um ein Quartal weiter in die Zukunft verschobene Bewertungszeitraum den Gegenwind durch höhere durchschnittliche Kapitalkosten nicht kompensierten./gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2025 / 20:48 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2025 / 20:48 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000KGX8881