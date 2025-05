Kornelius Purps (antea): Aktien: Grün plus Rot ergibt Null

02.05.2025 -

Endlich, der April ist vorbei. Börsianer wie auch HSV-Fans atmen erleichtert auf. War der April jetzt (börsentechnisch betrachtet) ein grüner oder ein roter Monat? Und wie fällt die Bilanz im bisherigenJahresverlauf aus? Grün oder rot? Wie so oft lautet die Antwort: "Es kommt darauf an!" Es kommt darauf an, wo man investiert war und von wo aus man investiert war. Mit einem Tuschkasten bewaffnet können wir mal ein wenig Farbenlehre betreiben und auch einen vorsichtigen Ausblick wagen.

Zum Zwecke meiner Performanceeinordnung blicke ich ausschließlich auf die Aktienindizes S&P 500 und DAX. Schlüsselmomente im bisherigen Jahresverlauf waren die Übernahme der Amtsgeschäfte durch Donald Trump am 20. Januar und seine Ankündigung der Zölle am 2. April ("Liberation Day"). Die nachfolgende Grafik schlüsselt die Performance der beiden Aktienindizes für die verschiedenen Zeiträume auf: Dunkelblau seit Jahresbeginn, hellblau seit Trumps Amtsantritt, rot während des Monats April und orange seit Verkündung der Zölle.

(...)