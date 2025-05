Noch am Donnerstag kletterte die Take-Two Interactive-Aktie auf ein neues Allzeithoch. Doch am Freitag erlitt der Spieleentwickler mit einem Kursverlust von fast -7% einen herben Dämpfer. Was steckt hinter dem Einbruch und sollten Anleger trotzdem noch in den Gaming-Titel einsteigen? Ein Blockbuster verschiebt sich um Monate Für Millionen von Gamern ist es eine wahre Horrornachricht, die ihre Geduld auf eine harte Probe stellt. Die Take-Two Tochter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...