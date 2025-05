EQS-News: flatexDEGIRO AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

flatexDEGIRO schließt Aktienrückkaufprogramm in Höhe von EUR 50 Millionen ab



05.05.2025 / 13:00 CET/CEST

flatexDEGIRO schließt Aktienrückkaufprogramm in Höhe von EUR 50 Millionen ab Insgesamt 3.136.243 Aktien zurückgekauft (rund 2,8 Prozent des Grundkapitals)

Durchschnittlicher Kaufpreis von rund 15,94 Euro je Aktie Die flatexDEGIRO AG ("Gesellschaft") hat ihr Aktienrückkaufprogramm am 2. Mai 2025 erfolgreich abgeschlossen. Begonnen hatte der Aktienrückkauf am 1. Oktober 2024. Im Rahmen des Programms hat flatexDEGIRO insgesamt 3.136.243 eigene Aktien (ISIN DE000FTG1111) im Wert von rund EUR 50 Millionen zu einem Durchschnittspreis von rund 15,94 Euro je Aktie zurückgekauft. Dies entspricht rund 2,8 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft. Der Aktienrückkauf ergänzt die für das Geschäftsjahr 2023 erfolgte Dividendenausschüttung von EUR 4,4 Millionen. Die Summe aus Dividende und Aktienrückkauf (EUR 54,4 Millionen) entspricht damit rund 76 Prozent des Jahresüberschusses 2023 der Gesellschaft (EUR 71,9 Millionen). Dr. Benon Janos, CFO der flatexDEGIRO AG, sagt: "Wir freuen uns, dass wir unser erstes Aktienrückkaufprogramm in dieser Größenordnung erfolgreich abgeschlossen haben. Es war uns wichtig, unsere Aktionäre an unserem Erfolg teilhaben zu lassen und gleichzeitig eine sehr solide Kapitalbasis zu erhalten. Nach einem Rekordjahr 2024 haben wir einen klaren Wachstumsplan vorgelegt, um das Konzernergebnis in den nächsten drei Jahren um rund 80 Prozent zu steigern und damit unsere Fähigkeit, signifikanten Shareholder Value zu schaffen, weiter auszubauen." Detaillierte Informationen zum Aktienrückkaufprogramm finden Sie auf der Investor Relations Website von flatexDEGIRO. Ansprechpartner für die Medien: Achim Schreck Telefon +49 (0) 69 450001 1700

Leiter IR & Unternehmenskommunikation achim.schreck@flatexdegiro.com Laura Hecker Telefon +49 (0) 160 3064 404

Director Investor Relations laura.hecker@flatexdegiro.com flatexDEGIRO AG - führende Plattform für den Vermögensaufbau in Europa ( www.flatexdegiro.com , ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) Mit dem Anspruch, die führende Plattform für den Vermögensaufbau in Europa zu sein, unterstützt flatexDEGIRO aktuell mehr als 3 Mio. Kunden in 16 Ländern. Das Unternehmen verwahrt ein Vermögen von rund EUR 70 Mrd. und wickelt für seine Kunden durchschnittlich mehr als 60 Mio. Wertpapiertransaktionen pro Jahr ab. Über drei Brokerage-Plattformen - DEGIRO, flatex und ViTrade - bietet flatexDEGIRO Zugang zum Handel an rund 50 Börsen in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum sowie im außerbörslichen Direkthandel. Die Kunden sind aktive und gut informierte Trader, die ohne Anlageberatung handeln. Mit ViTrade bedient flatexDEGIRO zusätzlich besonders aktive Händler. Das Brokerage und das mit dem Wertpapierhandel verbundene Bankgeschäft laufen über die flatexDEGIRO Bank AG, eine Tochtergesellschaft mit Vollbanklizenz. flatexDEGIRO verfügt entlang der gesamten Wertschöpfungskette über proprietäre Technologie mit sehr hoher Verfügbarkeit und setzt damit Standards bei der Plattform- und Servicequalität.



