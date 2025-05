Der Goldpreis steigt am Montag um mehr als 2% mit Nervosität hinsichtlich der Zinsentscheidung der Fed. Geopolitische Risiken, die von Trump und Israel ausgehen, drängen die Anleger zurück in Gold.Aufwärtsrisiken bestehen weiterhin und setzen die Leerverkäufer des Edelmetalls unter Druck. Gold (XAU/USD) steigt am Montag um mehr als 2% auf 3.317 Dollar ...

