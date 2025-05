© Foto: picture alliance / Laci Perenyi | Laci Perenyi

BioNTech rutscht tiefer in die roten Zahlen, investiert aber massiv in neue Krebsmedikamente. Und: ein neuer CFO übernimmt im Juli das Ruder.BioNTech hat im ersten Quartal einen deutlich höheren Verlust eingefahren. Das Mainzer Biotechunternehmen meldete ein Minus von knapp 416 Millionen Euro - rund 100 Millionen mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz sank leicht auf 183 Millionen Euro. Hauptgrund für die Entwicklung sind gestiegene Investitionen in die Krebsforschung, insbesondere in mRNA-basierte Therapien und Antikörperprogramme. "Unsere Umsätze für das erste Quartal entsprechen unseren Erwartungen und spiegeln die saisonale Nachfrage nach Covid-19-Impfstoffen wider", erklärte …