Zölle, Konsumflaute, fallende Erlöse - LVMH hat derzeit mit vielen Baustellen zu kämpfen. Um eine will sich der Luxusriese jetzt kümmern: Die Wein- und Spirituosensparte Moët Hennessy. Um das Geschäft mit dem Alkohol wieder auf Kurs zu bringen, hat LVMH einen Rettungsplan präsentiert. Was steckt dahinter?LVMH will Moët Hennessy durch eine Fokussierung auf die bekanntesten und erfolgreichsten Marken wie Moët & Chandon und Hennessy wieder auf Wachstumskurs bringen. Kleinere Marken mit geringerer ...

