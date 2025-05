Der Goldpreis steigt am Montag um mehr als 2% aufgrund der Nervosität hinsichtlich der Zinsentscheidung der Fed. Geopolitische Risiken, die von Trump und Israel ausgehen, drängen die Anleger zurück in Gold.Der Greenback verliert seinen Status als sicherer Hafen zugunsten von Bullion. Gold (XAU/USD) steigt am Montag um mehr als 2% auf 3.317 Dollar zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...