Secunet überzeugt: Starkes Cloud-Geschäft sorgt für Auftrieb

Die secunet Security Networks AG (ISIN DE0007276503), führender deutscher Anbieter im Bereich Cybersecurity, hat sich als verlässlicher Partner für Bundesbehörden und Betreiber kritischer Infrastrukturen etabliert. Die fortschreitende Digitalisierung von Verwaltung und Wirtschaft und die stetig wachsende Cyberbedrohung treiben die Nachfrage nach IT-Sicherheitslösungen spürbar an.

Anleger honorieren das stabile Wachstum: Der Auftragsbestand wuchs abermals (205,3 Mio. € zum Jahresende 2024) und sichert eine hohe Auslastung in den kommenden Quartalen. Neben dem Kerngeschäft im Public-Sector-Bereich gewinnt secunet verstärkt internationale Großkunden, insbesondere in Skandinavien und im Mittleren Osten, die auf maßgeschneiderte Cloud- und IoT-Sicherheitslösungen setzen. Strategische Allianzen mit Softwarepartnern wie Microsoft und SAP eröffnen zusätzliche Vertriebskanäle im privaten Sektor und stärken die Marktpräsenz. Die kontinuierlichen Investitionen in Forschung und Entwicklung, insbesondere in Post-Quantum-Kryptographie und Biometrie, unterstreichen den Anspruch, Technologieführer zu bleiben.

Im 1. Quartal 2025 stieg der Umsatz um 35,9 % auf 78,3 Mio. € (Vorjahr: 57,6 Mio. €). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) kletterte von - 5,6 Mio. € auf + 1,8 Mio. €. Vor diesem Hintergrund bestätigt der Vorstand die Erwartungen für das Gesamtjahr: einen Umsatz von rund 425 Mio. € und eine deutliche Ergebnisverbesserung.

Mit der Übernahme der SysEleven GmbH im Mai 2022 für 65 Mio. € hat secunet sein Cloud-Portfolio erweitert und bietet nun unter anderem Managed Kubernetes-Services sowie ISO 27001-zertifizierte Rechenzentren an. Im testierten Jahresabschluss 2024 erreichte der Konzernumsatz 406,4 Mio. € - den elften Rekord in Folge. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung nahmen zu, vor allem im Bereich SINA-Cloud und Post-Quantum-Kryptographie. Vorstand und Aufsichtsrat schlugen der Hauptversammlung am 28. Mai 2025 eine Dividende von 2,73 € je Aktie vor, was einer Dividendenrendite von 1,31 % entspricht. Analysten empfehlen überwiegend "Buy": Warburg Research bestätigt das Rating mit einem Kursziel von 221 €, während Hauck & Aufhäuser auf "Neutral" mit Ziel 188 € anpasst.

secunet Security Networks Tageschart

tradingdesk.onemarkets.de

Charttechnisches Bild

Nach einer langen Phase rückläufiger Kurse gelang der Aktie im vergangenen Jahr eine nachhaltige Trendwende. Im ersten Quartal 2025 kletterte der Kurs zeitweise um über neunzig Prozent, bevor er durch Trumps "Zoll-Crash" fast alle Jahresgewinne einbüßte. Dabei fand die Aktie klaren Halt an der 100-Tage-Linie, kehrte anschließend in den Aufwärtstrend zurück und nähert sich nun neuen Jahreshochs. Ein Ausbruch über das bisherige Hoch von 2025 würde ein stark bullisches Signal setzen. Die 100-Tage-Linie, derzeit knapp über 150 Euro, bleibt die zentrale Unterstützung.