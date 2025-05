MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Salzgitter AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Salzgitter dürfte das Jahr 2025 mit einem Verlust begonnen haben, schrieb Analyst Christian Obst am Montag in einem Ausblick auf den Bericht für das erste Quartal. Die Lage sei für Stahlproduzenten schwierig. Salzgitter sei aber stark genug, um dem Sturm zu trotzen. Zudem dürfte der Konzern von den dringend benötigten Investitionen in deutsche und europäische Infrastruktur profitieren./ajx/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2025 / 14:06 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006202005