Vancouver, Kanada - 5. Mai 2025, Vancouver, BC, / IRW-Press / Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (FWB: K8J0) (das "Unternehmen" oder "Antimony Resources" oder "ATMY") freut sich, ein Update zu den Explorationsbohrungen auf seinem Projekt Bald Hill in New Brunswick im Gebiet der hochgradigen Antimonmineralisierung in der Main Zone zu geben. Für das Programm sind mindestens 2.500 Bohrmeter in ungefähr 20 Bohrlöchern geplant, die auf die hochgradige Main Zone abzielen.

Highlights - Diamantkernbohrungen auf Bald Hill

Die Bohrungen haben am 15. April mit der Mobilisierung des Bohrgeräts und der Mannschaften begonnen. Bisher sind sechs Bohrlöcher fertiggestellt worden, die insgesamt 1030 Bohrmeter ausmachen. In fünf Bohrlöchern wurde eine Antimonmineralisierung festgestellt. Die Protokollierung und Beprobung des Kerns ist derzeit im Gange, wobei Proben zur Verarbeitung und Analyse an Actlabs in Fredericton geschickt werden. Die Untersuchungsergebnisse werden in etwa vier Wochen erwartet. Die Sichtprüfung des Kerns hat eine Antimonmineralisierung mit einer Mächtigkeit von bis zu 20 Metern Kernlänge identifiziert (ungefähr 12 m wahre Mächtigkeit). Die Bohrarbeiten kommen sehr gut voran, mit einer guten Kerngewinnung und sehr geringem Kernverlust.

Bisher sind sechs Bohrlöcher fertiggestellt worden, die sich auf ungefähr 1030 Meter belaufen. Der Kern wird derzeit etwa 40 km vom Bohrstandort entfernt bei der Forschungs- und Lagereinrichtung der Regierung von New Brunswick in Sussex NB protokolliert. Nach der Protokollierung und Zerteilung werden die Proben zur Verarbeitung und Analyse zu den Einrichtungen von Actlabs in Fredericton (etwa 120 km entfernt) transportiert werden. Bislang sind etwa 200 Proben aus den ersten fünf Bohrlöchern an das Labor geschickt worden.

Abbildung 1: Standorte der geplanten Bohrungen durch ATMY (BH-25-01 etc.) und frühere Bohrungen (BH-08 -01 etc.), sowie Oberflächenprojektion der Mineralisierung bei der Main Zone.

Das geplante Bohrprogramm konzentriert sich auf die Bestätigung von Abschnitten mit hochgradigem Antimon, die bei früheren historischen Bohrungen berichtet wurden (z. B. 4,51 m mit einem Gehalt von 11,7 % Antimon (Sb), einschließlich 2,29 m mit einem Gehalt von 20,9 % Sb). Darüber hinaus ist vorgesehen, die Mineralisierung in Gebieten zu erkunden, die an die höhergradigen Zonen angrenzen, um das Potenzial der Lagerstätte zu erhöhen.

Das von ORIX auf Basis der früher berichteten Bohrungen entwickelte 3D-Modell hat sich als sehr nützlich dabei erwiesen, unsere geplanten Bohrstandorte zu präzisieren. Das Modell (Abbildung 2) wird zusammen mit den aktuellen Bohrungen dazu verwendet werden, den Umfang der Antimonmineralisierung auf Bald Hill zu bestimmen und Gebiete für eine Erweiterung der Mineralisierung zu identifizieren.

Abbildung 2: Screenshot des Modells von Bald Hill, der die geplanten Bohrlöcher und mehrere mineralisierte Linsen zeigt. Anmerkung: Ein Teil des Schwerpunkts der aktuellen Bohrungen wird darin bestehen, festzustellen, ob die Linsen miteinander verbunden sind.

CEO Jim Atkinson: "Das Bohrprogramm auf Bald Hill kommt sehr gut voran. Die Nutzung der Regierungseinrichtung in Sussex ist für die Kernprotokollierung sehr hilfreich. Während der Neuprotokollierung des Kerns in Lagerung in Sussex hat unser Personal Stellen identifiziert, an denen die Beprobung in der Vergangenheit unzureichend gewesen sein könnte, und wir haben diese Bereiche neu beprobt."

Herr Atkinson fährt fort: "Wir sind äußerst erfreut, ein örtliches Bohrunternehmen beauftragen zu können, um diese Arbeiten auszuführen - ein weiteres Beispiel für die Vorzüge, die Mineralexploration in New Brunswick durchzuführen!"

Antimonprojekt Bald Hill

Highlights der früheren Exploration

- Bald Hill ist eine wohlbekannte, hochgradige Antimonlagerstätte im Süden von New Brunswick

- Frühere Arbeiten, die Bohrungen einschließen, haben eine Antimonlagerstätte von über 500 m Länge umrissen

- Die Mächtigkeiten betragen durchschnittlich über 3 Meter und die Gehalte durchschnittlich 3 % bis 4 % Antimon

- Historischer technischer Bericht nach NI-43-101: Der potenzielle Umfang und Gehalt des bebohrten Gebiets, das als Zielgebiet unserer Exploration gilt, liegt im Bereich von 725.000 bis 1.000.000 Tonnen mit einem Gehalt von 4,11 % bis 5,32 % Sb (~30.000 bis 40.000 Tonnen enthaltenes Antimon)1

- Potenzial der Erweiterung auf Basis von zusätzlichen bekannten Zielgebieten

Das Konzessionsgebiet Bald Hill

Das Konzessionsgebiet liegt ungefähr gleich entfernt von Sussex, Fredericton und St John im Süden von New Brunswick. Der Zugang ist sehr gut, da Highways der Provinz und der Region das Konzessionsgebiet durchqueren und an dieses angrenzen. Bohrarbeiten können ganzjährig durchgeführt werden. Am Sitz der New Brunswick Geological Survey in Sussex steht aus vergangenen Explorationen ein Bohrkern von über 5400 Metern Länge zur Untersuchung zur Verfügung. Insgesamt wurden 25 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 5400 m auf dem Konzessionsgebiet fertiggestellt.

Die Lagerstätte besteht aus mindestens drei Zonen mit antimonhaltigen Brekzien und hydrothermalen Erzgängen, die nach Nordwesten verlaufen. Die Mineralisierung wurde über eine Streichenlänge von 700 Metern bis auf eine vertikale Tiefe von 300 Metern definiert und ist in alle Richtungen und in der Tiefe offen. Bei den Bohrungen wurde hochgradiges Antimon angetroffen, einschließlich im Entdeckungsbohrloch DDH08-03, das 4,51 m mit einem Gehalt von 11,7 % Antimon (Sb) durchteufte, darunter 2,29 m mit einem Gehalt von 20,9 % Sb.

Eine mögliche Erweiterung der Main Zone wurde 2014 entdeckt. Schürfgrabungen ungefähr 450 Meter südlich der Main Zone ergaben 2,90 % Sb auf 8,18 m, worunter sich 5,79 % Sb auf 1,75 m und 8,47 % auf 1,53 m befanden. Die Bohrungen in dieser Gegend bestätigten das Vorliegen einer der Main Zone ähnlichen Antimonmineralisierung, die noch nicht ausreichend erkundet wurde.

Der Explorationsplan für das Jahr 2025 sieht vor, Diamantkernbohrungen über mindestens 2.500 Meter fertigzustellen, um die bekannte mineralisierte Zone zu erkunden, die Mineralisierung nach Norden und Süden sowie neigungsabwärts zu erweitern und in der Vergangenheit entdeckte parallele Erzgänge auszudehnen. Es ist zu hoffen, dass die Bohrungen es uns erlauben werden, bis zum Ende des Jahres eine erste Ressource zu berechnen. Ein historischer technischer Bericht nach NI 43-101, der 2010 von CRA erstellt wurde[1], identifizierte das Potenzial für 705.000 bis 1.000.000 metrische Tonnen mit einem durchschnittlichen Gehalt von 4 bis 5 % Antimon (Sb)1). - Die Arbeiten von Antimony Resources Corp. sind noch zu unvollständig, um diese Schätzung zu bestätigen. Die potenzielle Menge und das Gehalt sind konzeptioneller Natur, da noch keine ausreichenden Explorationen durchgeführt wurden, um eine Mineralressource zu definieren. Es ist ungewiss, ob weitere Explorationen dazu führen werden, dass das Zielgebiet als eine Mineralressource abgegrenzt werden kann.

Antimony Resources Corp. gibt ebenfalls eine Finanzierung über eine Privatplatzierung (das "Angebot") von bis zu 6.250.000 Einheiten des Unternehmens (die "Einheiten") zu einem Preis von 0,08 C$ pro Einheit mit einem Bruttoerlös für das Unternehmen von bis zu 500.000 C$ bekannt. Jede Einheit wird aus einer Stammaktie im Kapital des Unternehmens (jeweils eine "Stammaktie") und einem Aktienkaufwarrant ("Warrant") bestehen. Jeder Warrant berechtigt dessen Inhaber für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dessen Ausgabedatum zum Kauf einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,16 C$.

Der Nettoerlös aus dem Angebot wird vom Unternehmen für Explorations- und Erschließungsaktivitäten verwendet werden.

Die technischen Inhalte dieser Pressemitteilung wurden von Jim Atkinson, MSc., P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Antimony Resources Corp. (CSE: AYMY) (FWB: K8J0)

Antimony Resources Corp. besitzt ein Optionsrecht, eine Beteiligung von 100 % an zwei Antimonprojekten in New Brunswick zu erwerben - Bald Hill und Antimony 2.0. Das Projekt Bald Hill ist die Stätte einer hochgradigen Antimonlagerstätte, mit einer über eine Strecke von 500 Metern definierten Mineralisierung sowie zusätzlichen Abschnitten mit Antimon auf einem Kilometer entlang des Streichens.

Das Konzessionsgebiet Antimony 2.0, welches etwa 25 Kilometer westlich von Fredericton in New Brunswick liegt, befindet sich ungefähr 15 Kilometer nordöstlich der historischen Antimonmine Lake George. Die Antimonmine Lake George war ab den 1860er Jahren bis 1998 zu verschiedenen Zeiten in Betrieb und produzierte von 1970 bis 1992 ganze 4 Prozent des weltweiten Bedarfs an Antimon. Das Konzessionsgebiet Antimony 2.0 umfasst ein relativ unerforschtes Gelände von über 35 Quadratkilometern mit ausgezeichneter Zugänglichkeit über Provinzstraßen und Holzabfuhrwegen sowie Wasserkraft.

Das Managementteam von Antimony Resources verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Finanzierung, der Exploration, der Erschließung und dem Abbau. Antimony Resources beabsichtigt, auf jedem seiner optionierten Konzessionsgebiete Explorationskampagnen durchzuführen, und hat dabei zum Ziel, eine oder mehrere abbaubare Ressourcen zu entdecken. Unser Schwerpunkt liegt darin, ein bedeutender nordamerikanischer Produzent von Antimon zu werden.

www.antimonyresources.com

Im Namen des Board of Directors

Jim Atkinson, CEO und President

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Anthony Simone, President, Simone Capital Inc.

416-881-5154, asimone@simonecapital.ca

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

#_ednref1 NATIONAL INSTRUMENT 43-101 TECHNICAL REPORT BALD HILL ANTIMONY PROJECT SOUTHERN NEW BRUNSWICK, CANADA, erstellt durch: Conestoga-Rovers & Associates MAI 2010 REF.- NR. 070813 (1)

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79464Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79464&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA0369271014Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19307275-antimony-resources-corp-cse-atmy-fwb-k8j0-update-bohrarbeiten-kuendigt-finanzierung