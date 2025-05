EUR/USD bewegt sich höher in Richtung 1,1350, während der US-Dollar vor dem geldpolitischen Treffen der Fed am 6.-7. Mai Verkaufsdruck ausgesetzt ist.US-Präsident Trump sagte, er sei zuversichtlich, diese Woche Handelsabkommen abzuschließen.Die EZB wird voraussichtlich weiterhin die Zinssätze senken, trotz des Anstiegs der Inflation in der Eurozone ...

Den vollständigen Artikel lesen ...