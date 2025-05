Hollywood brennt, Netflix taumelt - was Ex-Präsident Trump jetzt plant, erschüttert die Streaming-Welt bis ins Mark. Doch hinter dem Kursrutsch steckt mehr als nur Zölle. Anleger sollten genau hinsehen, bevor es zu spät ist… Zollschock made in USA - Streaming-Aktien unter Druck! Es ist ein Frontalangriff auf die globale Entertainment-Industrie: Donald Trump will ausländische Filme mit 100 % Strafzoll belegen - angeblich aus Gründen der nationalen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...