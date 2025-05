News von Trading-Treff.de Die Aktie von Amazon beendete den freitäglichen Handel in New York mit einem Kurs von rund 189 USD und einem minimalen Verlust von -0,12% und ist am Montag vergleichsweise ruhig gestartet. Weiterhin liegen die Notierungen klar unter der 200-Tage-Linie. Das macht die Aktie nach Ansicht der Charttechniker weiterhin anfällig für Rückschläge. Denn dieser Durchschnitt ist, grob gesagt, die Grenzlinie, die kaufenswerte Aktien ...

