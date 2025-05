Social-Commerce-Unternehmen entwickelt einzigartige Kombination aus Aloe Vera-Gel und fermentierter Aloe

Das Unternehmen LR Health Beauty steht seit über 20 Jahren für beste Aloe Vera-Qualität am Markt und investiert fortlaufend in neue Produktinnovationen, um das Wirkungsspektrum der Pflanze bestmöglich auszuschöpfen. Ein Großteil der über 60 Artikel wird dabei direkt am Unternehmenssitz in Ahlen entwickelt und produziert. Jetzt gelingt LR ein entscheidender Fortschritt in der pflegenden Kosmetik mit der einzigartigen Kombination aus reinem Aloe Vera-Blattgel und fermentierter Aloe Vera. Damit wirken die Pflegeprodukte mit höchsten Aloe Vera-Anteilen nicht nur in den oberen und mittleren Hautschichten, sondern entfalten das volle Potenzial der Aloe Vera auch in den tiefen Hautschichten. Die Wirkung dieses LR Aloe Via Magic Power Duos wurde vom dermatologischen Institut Dermatest bestätigt. Alle getesteten Produkte, die auf der Kombination des Aloe Vera-Gels und der fermentierten Aloe basieren, haben das 5-Sterne-Siegel "sehr gut" von Dermatest erhalten. Die Testergebnisse* zeigen eine erhöhte Feuchtigkeitsspende (Steigerung von bis zu 176 %), eine verbesserte und beschleunigte Regeneration der Haut bei Verletzungen sowie eine Reduzierung des Volumens von Dehnungsstreifen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250505798088/de/

CEO Dr. Andreas Laabs (r.) und Dr. Christian Rößle (l.), Vice President Research Development Quality bei LR, mit einigen der neuen Produkte mit fermentierter Aloe Vera.

Fermentation: Aloe Vera Next Level

"Die Fermentation ist ein Veredelungsprozess, der seit Jahrtausenden in der Lebensmittelwelt angewendet wird", berichtet Dr. Christian Rößle, Vice President Reseach, Development Quality bei LR. Dabei werden Bakterien, Schimmelpilze, Hefen oder auch Enzyme Produkten beigesetzt und unter bestimmten Bedingungen verstoffwechselt. "LR nutzt bei der Fermentation der Aloe Vera die Hyperfermentation", betont Rößle. Diese findet in zwei Stufen statt. In einer ersten Stufe wird die Aloverose, das sind langkettige Zuckermoleküle aus dem engen und starken Netzwerk von Ballaststoffen, mit Hilfe von Enzymen aufgebrochen. Dies ist notwendig, damit überhaupt eine Fermentation durchgeführt werden kann.

Im zweiten Schritt wird eine Hefe beigesetzt, wodurch neuartige, kleine Moleküle und damit ein komplett neuer Phytokomplex entsteht, der tiefer in die Hautschichten eindringen kann und für eine erhöhte Bioverfügbarkeit oder Wirksamkeit sorgt. "Die kosmetische Zusammensetzung auf der Basis von Aloe vera und fermentierter Aloe Vera und deren Verwendung sind zum Patent angemeldet", unterstreicht Rößle.

LR baut Kernkompetenz Aloe Vera aus

Dr. Andreas Laabs, Chief Executive Officer (CEO) von LR Health Beauty SE, ist stolz darauf, dass LR seine Aloe Vera-Expertise erneut unter Beweis stellen kann: "Ich freue mich sehr darüber, dass wir unseren Partnern durch die einzigartige Kombination aus Aloe Vera-Gel und fermentierter Aloe nun noch effektivere Produkte anbieten können. Auf diese Weise unterstützen wir auch den Erfolg unserer selbständigen LR Vertriebspartner, für die das Aloe Vera-Business ein wichtiger Bestandteil ihres täglichen Geschäfts ist."

Bestätigt durch Anwendungstests mit regelmäßiger Anwendung des Instant Emergency Cream Gels über vier Wochen mit Probanden und anschließendem dermatologischem Assessment im Oktober 2024.

LR Gruppe

Die LR Gruppe mit Hauptsitz in Ahlen/Westfalen (Deutschland) produziert und vertreibt erfolgreich verschiedene, hochqualitative Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte in 32 Ländern.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250505798088/de/

Contacts:

Ihr Ansprechpartner:



LR Health Beauty

Almut Kellermeyer

Head of Corporate Communication

Kruppstraße 55

59227 Ahlen

Germany

Phone: +49 (0) 2382 7813-106

E-mail: A.Kellermeyer@LRworld.com