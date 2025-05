Stuttgart (ots) -Viele SAP-Transformationen scheitern nicht an der Strategie, sondern an der Technik. Andreas Krieg, Gründer der SaphirACon GmbH, wird beim SAP Competence Center in Salzburg am 21. - 22. Mai 2025 darauf eingehen, aus welchem Grund technische Komponenten wie Schnittstellen, Modifikationen und Add-Ons oft den Unterschied zwischen einem erfolgreichen Go-live und einem Projektkollaps ausmachen."Transformation Assured" - Was Unternehmen jetzt wissen müssenDer CC-Summit (https://e3mag.com/de/cc-summit/) ist ein exklusives Event, welches Fachleute aus der SAP-Welt zusammenbringt, um über die neuesten Trends, Herausforderungen und Lösungen in der digitalen Transformation zu diskutieren. Mit über 20 Jahren Erfahrung rund um SAP zeigt Andreas Krieg hier die Bedeutung technischer Details in der Transformationsplanung auf und erklärt, worauf bei einer erfolgreichen Projektumsetzung geachtet werden muss.Ein Blick auf die wichtigsten ThemenIm Rahmen seines Vortrags wird Andreas Krieg auf zentrale Punkte eingehen: die frühzeitige Analyse der Applikations- und Schnittstellenlandschaft, die S/4HANA-Readiness von AddOns und den Ramp-Down/-Up-Prozess, der den Übergang in neue Systeme und Prozesse steuert. Für eine erfolgreiche Transformation ist die Berücksichtigung dieser technischen Komponenten während der Testzyklen unabdingbar.CC-Summit: So gelingt Ihre SAP-TransformationAnlässlich des CC-Summits werden wertvolle Einblicke gewährt, inwieweit technische Details wie Schnittstellen und Add-Ons den Erfolg einer SAP-Transformation beeinflussen. Andreas Krieg zeigt auf, warum die frühzeitige Berücksichtigung sowie strategische Planung entscheidend für eine langfristig erfolgreiche Umsetzung ist und wie Unternehmen ihre Transformation nachhaltig gestalten können.Über Andreas Krieg & SaphirAConSaphirACon (https://industry-press.com/andreas-krieg-sap-ai-nachhaltigkeit/) wurde 2023 von Andreas Krieg gegründet, um Firmen bei der Umsetzung von SAP-basierten Business-Transformationen zu unterstützen. Sein Beratungsansatz verbindet strategische Planung mit technischem Know-how und umfangreicher SAP-Erfahrung. Er hat es sich zum Ziel gesetzt, als Brücke zwischen Business-Zielen und technischer Realität inklusive neuartiger KI-Entwicklungen zu fungieren.Pressekontakt:Andreas KriegSaphirACon GmbHwww.saphiracon.bizpresse@saphiracon.biz+49 (0) 7183 / 95 79 08 0Original-Content von: SaphirACon, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176098/6026521